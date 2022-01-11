Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi - Haberler
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Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile beraberindeki heyeti kabul etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski başkanlığındaki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile temsilcilerinin de olduğu görüşmede, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici de yer aldı. Görüşme, basına kapalı devam ediyor.

Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi

Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi

Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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