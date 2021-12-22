Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu... - Haberler
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Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

Bakan Nebati:
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu destek sağlayacak.

Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu destek sağlayacak."

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AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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