Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3) - Haberler
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Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3)

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Politika
Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3)

BAKAN KURUM, İLÇELERİ ZİYARET ETTİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seydişehir ilçesinin ardından Derebucak ve Beyşehir ilçelerine geçti.

DEREBUCAK, KONYA (DHA) - BAKAN KURUM, İLÇELERİ ZİYARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seydişehir ilçesinin ardından Derebucak ve Beyşehir ilçelerine geçti. Beyşehir Belediye Başkanlığı ziyaret eden Bakan Kurum, burada Belediye Başkanı Adil Bayındır'dan yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Bakan Kurum daha sonra ilçedeki incelemelerinin ardından Ankara'ya hareket etti.

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya),


Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3)

Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3)

Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3)

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Son Dakika Haberleri

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