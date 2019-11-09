Bakan Kurum Soğanlı Millet Bahçesi'ni İnceledi

09.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:25

Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri projesinin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyor. Soğanlı'da 110 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi projesinde çocuk oyun alanları, koşu yolu, fitness ve aktivite alanları yer alacak. Bursa'nın yeşiline yeşil katacak olan proje, Bursa'nın merkezinde vatandaşların rahat nefes alabileceği ve güzel vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olacak.

"SOĞANLI'DA ÖNEMLİ PROJELER"

Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Soğanlı Kentsel Dönüşüm bölgesinin hemen yanında projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan proje hakkında bilgiler alan Bakan Kurum, "Bursa'ya gelerek bu kentimiz ve vatandaşlarımız için yapacağımız çalışmaları yerinde gördük. Projeler hakkında yerel yöneticilerimizden bilgiler aldık. Osmangazi Belediyemiz tarafından hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi projesinin uygulama alanı gezdik. Yaklaşık 110 bin metrekarelik alanda Osmangazi ilçemiz ve Bursa'mıza hizmet edecek bir Millet Bahçesi projesini burada hayata geçireceğiz. Özellikle kadın ve çocuklarımızın 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklete binebilecekleri, gençlerimizin içinde yer alacak olan millet kıraathanesinden ücretsiz faydalanabileceği önemli bir proje olacak" dedi.

"ÖRNEK KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Soğanlı'da Millet Bahçesi'nin yanı sıra TOKİ aracılığıyla 500 rezerv konut daha yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Osmangazi Belediyemiz burada 5 etap halinde örnek bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirdi. Kalan etapları da dönüştürmek suretiyle burayı bir cazibe merkezi haline getirecek adımları yine Osmangazi Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Bursa Valiliğimiz ile işbirliği içinde atacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylamış olduğumuz planla bu bölgemizde yer alan Botanik Parkı'nın korunan alanlarını arttırdık" diye konuştu.

Bursa'nın ihyası için amaçlarının Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin bıraktığı emanetlere sahip çıkmak olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Tarihimizi ve kültürümüzü gün yüzüne çıkartacak önemli adımları bir bir gerçekleştireceğiz. Amacımız, Bursa'nın ihyası için Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin bize bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmek. Bunun için gecemizi gündüzümüze katacağız. Bakanlık olarak tüm ekibimizle belediyelerimize destek olacak ve Bursa'mıza değer katacak işleri hayata geçireceğiz. 2023'e giden yolda, attığımız her adımda doğamızı ve çevremizi koruyacak, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak kararlar alacağız. Bu sayede Bursa'mızı marka şehirler seviyesine çekecek çalışmalar yapacağız. Şimdiden Millet Bahçesi ve bu bölgede yapılacak olan diğer kentsel dönüşüm çalışmaları hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler