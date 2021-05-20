Bakan Kurum: "(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz"
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Bakan Kurum: "(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve karşılanması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Salda Gölü çevresinde incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un açıklamaları BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve karşılanması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Salda Gölü çevresinde incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un açıklamaları BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Kurum: '(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz'
Bakan Kurum: '(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz'
Bakan Kurum: '(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz'
Bakan Kurum: '(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
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Bakan Kurum: "(Salda Gölü) Doğal yapının korunması adına çok önemli kararlar alıyoruz" - Haberler
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