Bakan Kurum, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemeler yaptı
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Bakan Kurum, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemeler yaptı

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik BakanıKurum'un vatandaşlarda sohbet etmesi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemeler yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması

Çevre ve Şehircilik BakanıKurum'un vatandaşlarda sohbet etmesi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemeler yaptı.

Bakan Kurum, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemeler yaptı
Bakan Kurum, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemeler yaptı
Bakan Kurum, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemeler yaptı
Bakan Kurum, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemeler yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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