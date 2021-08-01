Bakan Kurum, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemeler yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik BakanıKurum'un vatandaşlarda sohbet etmesi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemeler yaptı.