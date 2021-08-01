Bakan Kurum, orman yangınında zarar gören alanlarda incelemeler yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik BakanıKurum'un vatandaşlarda sohbet etmesi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemeler yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması
Çevre ve Şehircilik BakanıKurum'un vatandaşlarda sohbet etmesi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemeler yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç