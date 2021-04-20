Bakan Kurum, "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un alana gelmesi Programın katılımcıları Bakan Kurum'un toprağı kazması Bakan Kurum'un fidana cansuyunu vermesi Bakan Kurum'un ziyaretleri ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un alana gelmesi
Programın katılımcıları
Bakan Kurum'un toprağı kazması
Bakan Kurum'un fidana cansuyunu vermesi
Bakan Kurum'un ziyaretleri ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç