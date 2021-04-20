Bakan Kurum, "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum, "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine katıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un alana gelmesi Programın katılımcıları Bakan Kurum'un toprağı kazması Bakan Kurum'un fidana cansuyunu vermesi Bakan Kurum'un ziyaretleri ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un alana gelmesi

Programın katılımcıları

Bakan Kurum'un toprağı kazması

Bakan Kurum'un fidana cansuyunu vermesi

Bakan Kurum'un ziyaretleri ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine katıldı. (4)

Bakan Kurum, 'Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor' etkinliğine katıldı
Bakan Kurum, 'Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor' etkinliğine katıldı
Bakan Kurum, 'Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor' etkinliğine katıldı
Bakan Kurum, 'Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor' etkinliğine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Vladimir Putin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Merve Dizdar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine katıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:32:18. #1.15#

title