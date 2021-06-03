Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti
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Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Konya Bilim Merkezi'nin dış/genel planı Merkezdeki öğrencilerin robotik kodlama çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etmesi, yetkililerden bilgi alması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve...

Konya Bilim Merkezi'nin dış/genel planı

Merkezdeki öğrencilerin robotik kodlama çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etmesi, yetkililerden bilgi alması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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