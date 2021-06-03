Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

Konya Bilim Merkezi'nin dış/genel planı Merkezdeki öğrencilerin robotik kodlama çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etmesi, yetkililerden bilgi alması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve...