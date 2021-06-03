Bakan Kurum, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti
Konya Bilim Merkezi'nin dış/genel planı Merkezdeki öğrencilerin robotik kodlama çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etmesi, yetkililerden bilgi alması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve...
Konya Bilim Merkezi'nin dış/genel planı
Merkezdeki öğrencilerin robotik kodlama çalışmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etmesi, yetkililerden bilgi alması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Konya Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç