Bakan Kurum, Kağıthane'de kentsel dönüşüm projesini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi Taşkıran Sokak'ta inşaatı devam eden 18 blok 688 konut ve 54 ticari kentsel dönüşüm projesinde incelemelerde bulundu.