Bakan Kurum, Kağıthane'de kentsel dönüşüm projesini inceledi
18.12.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi Taşkıran Sokak'ta inşaatı devam eden 18 blok 688 konut ve 54 ticari kentsel dönüşüm projesinde incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi Taşkıran Sokak'ta inşaatı devam eden 18 blok 688 konut ve 54 ticari kentsel dönüşüm projesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç