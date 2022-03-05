BAKAN KURUM: İSTANBUL'U SANTİM SANTİM DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Güngören Tozkoparan 1. Etap Anahtar Teslim ve 2. Etap Temel Atma Töreni, Genç Osman Kültür Merkezinde gerçekleşti. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve hak sahipleri katıldı. Bakan Murat Kurum, inşaatın temelini dualar eşliğinde butona basarak attı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem riski altında olduğunu ve bu topraklarda nüfusun yüzde 71'inin yaşadığını hatırlattı.

"12 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HAYATINI GÜVENCEYE ALDIK"

"MESELE SİYASET ÜSTÜDÜR"

"2035 YILINA KADAR GÜVENSİZ TEK KONUT BIRAKMAYACAĞIZ"

"BU MİLLET O KARANLIK ZİHNİYETİ ENKAZIN DİBİNE GÖMER, ÜSTÜNE BETON DÖKER"

"Şunun özellikle bilinmesini istiyorum. İstanbul'u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız. Kentsel dönüşümü; milletin gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz. Kısır gündemler peşinde; bir o yana, bir bu yana sallananların, İstanbul'a ve kendi ülkelerine yabancılaşanların insafına bırakmayacağız. Bu millet o karanlık zihniyetini alır, o enkazın dibine gömer, üstüne de betonu döker"

Demirören Haber Ajansı - Güncel