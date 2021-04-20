Bakan Kurum'dan "İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz" uyarısı
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Bakan Kurum'dan "İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz" uyarısı

Bakan Kurum'dan 'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz' uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğine "dur" demek, havayı, suyu, toprağı korumak için hep birlikte mücadele etmek gerektiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğine "dur" demek, havayı, suyu, toprağı korumak için hep birlikte mücadele etmek gerektiğini belirtti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, iklim değişikliğinin dünyadaki etkilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"İklim değişikliğine dur demek için önce biz değişmeliyiz." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"Havamızı, suyumuzu ve toprağımızı korumak için, daha yeşil ve daha mavi bir dünya için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle dünyamızda hızına yetişemeyeceğimiz değişimler meydana geliyor. Sel, heyelan, hortum gibi afetlerin sayısı, kuraklık ve denizlerdeki ısınma her geçen gün artıyor. WMO 2020 Küresel İklim Raporu bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı. Dünya Meteoroloji Örgütünün 2020 yılı Küresel İklim Durum Raporu'na göre, 2020 kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri oldu. 2015-2020 kaydedilen en sıcak 5 yıl oldu. 2010-2020 en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Deniz suyu sıcaklığı artıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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