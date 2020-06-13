Bakan Kurum, Hemşin'de incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ örnek dairesini gezmesi Bakan Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması Kurum'un projelerle ilgili bilgi alması Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Kurum'un bisiklete binmesi RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Hemşin...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ örnek dairesini gezmesi Bakan Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması Kurum'un projelerle ilgili bilgi alması Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Kurum'un bisiklete binmesi RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Hemşin ilçesinde incelemelerde bulundu. Kaynak: AA