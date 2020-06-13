Bakan Kurum, Hemşin'de incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Hemşin'de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ örnek dairesini gezmesi Bakan Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması Kurum'un projelerle ilgili bilgi alması Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Kurum'un bisiklete binmesi RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Hemşin...

Bakan Kurum, Hemşin'de incelemelerde bulundu
13.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ örnek dairesini gezmesi

Bakan Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması

Kurum'un projelerle ilgili bilgi alması

Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi

Kurum'un bisiklete binmesi

RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Hemşin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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