Bakan Kurum, Hemşin'de incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ örnek dairesini gezmesi Bakan Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması Kurum'un projelerle ilgili bilgi alması Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Kurum'un bisiklete binmesi RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Hemşin...
13.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TOKİ örnek dairesini gezmesi
Bakan Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması
Kurum'un projelerle ilgili bilgi alması
Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi
Kurum'un bisiklete binmesi
RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Hemşin ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA