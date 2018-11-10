Bakan Kurum, Gölbaşı Millet Bahçesi ve Kuzey Ankara Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna

Gölbaşı Millet Bahçesi alanı

Kuzey Ankara Cami

Kuzey Ankara Kongre Merkezi

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler Gölbaşı Millet Bahçesi alan incelemesi ve Kuzey Ankara Cami, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi saha incelemesinde bulundu.