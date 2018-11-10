Bakan Kurum, Gölbaşı Millet Bahçesi ve Kuzey Ankara Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Bakan Kurum, Gölbaşı Millet Bahçesi ve Kuzey Ankara Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Gölbaşı Millet Bahçesi alanı Kuzey Ankara Cami Kuzey Ankara Kongre Merkezi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler Gölbaşı Millet Bahçesi alan incelemesi ve Kuzey Ankara Cami,...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
Gölbaşı Millet Bahçesi alanı
Kuzey Ankara Cami
Kuzey Ankara Kongre Merkezi
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler Gölbaşı Millet Bahçesi alan incelemesi ve Kuzey Ankara Cami, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi saha incelemesinde bulundu.

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