Son dakika... Bakan Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan yatırımları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Bakan Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan yatırımları inceledi

10.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:26

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesini ziyaret ederek burada yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesini ziyaret ederek burada yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Bakan Kurum'u Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan karşıladı. İlçedeki yatırımlara ilişkin bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Millet Bahçesi, Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi yapılacak alanları inceledi.

İncelemelerin ardından Bakan Kurum, Havsa Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Kurum, ilçeyi ihya edecek projelere destek olduklarını söyledi.

Havsa'nın geleceği için yapılacak projeleri istişare etmek üzere ilçeye geldiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Havsalı kardeşlerimizin yaşam şartlarını yükseltmek amacıyla birçok projeye destek verdik. Havsa'nın geleceği için atılacak adımları kararlı bir şekilde atmaya gayret gösterdik. Yapılacak, millet bahçesi, sokak sağlıklaştırma projesini, ki bu caddemizi iyileştirecek, ihya edecek adımları atacağız. Buna ilişkin de belediyemize destek olacağız. Canlı hayvan pazarıyla ilgili talepler var, bu sorunu çözecek, tarımı canlı tutacak, esnafa destek verecek adıma ilişkin de projeye destek vereceğiz."

Belediye önünde lokma dağıtan kadınlarla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, vatandaşlara lokma ikram etti.

Son dakika... Bakan Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan yatırımları inceledi
Son dakika... Bakan Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan yatırımları inceledi
Son dakika... Bakan Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan yatırımları inceledi
Son dakika... Bakan Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan yatırımları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Cahit Özkan Ziya Selçuk Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Özil Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Kurum, Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan yatırımları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 22:28:25. #1.16#
title