Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile görüştü - Haberler
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Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile görüştü

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika
Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası İcra Direktörü Patricia Espinosa ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası İcra Direktörü Patricia Espinosa ile bir araya geldi.

Kurum, Milano Kongre Merkezi'nde düzenlenen Pre-COP26 Toplantısı'nın birinci ve ikinci gün çalışmalarının özetinin değerlendirileceği toplantıya katıldı.

Daha sonra Bakan Kurum, Espinosa ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olma süreci ve Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefi ile ekim ayı sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26 Toplantısı'na ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de katıldı.

Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile görüştü

Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile görüştü

Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile görüştü

Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile görüştü

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa ile görüştü - Haberler
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