Bakan Kurum: 3288,2 metreküp müsilajı depolama tesislerine taşıdık

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 3288,2 metreküp müsilajın düzenli depolama tesislerine taşındığını, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere de 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 3288,2 metreküp müsilajın düzenli depolama tesislerine taşındığını, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere de 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 metreküp ile birlikte toplamda 3288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık. Seferberliğimizin 8'nci günündeki temizleme çalışmalarımızı 193 bölgede sürdürdük" dedi.

'10 MİLYON 495 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK'Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni tertemiz, masmavi hale getirmek için hep birlikte çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İllerimizde 8 günün sonunda; İstanbul 850,2 metreküp, Kocaeli 174,5 metreküp, Bursa 131,5 metreküp, Tekirdağ 136 metreküp, Balıkesir 338 metreküp, Çanakkale 271 metreküp, Yalova 1387 metreküp müsilajı, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdik. Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme çalışmalarımızla birlikte denetimlerimizi de yoğun olarak sürdürüyoruz. 15 Haziran itibarıyla toplam 3 bin 219 denetim gerçekleştirerek, yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uyguladık. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin ve yetkilendirdiğimiz kurumlarımızın yaptığı denetimlerde alınan atık su numunelerini çevre laboratuvarlarımızda 7/24 inceliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz