Bakan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüntülü bağlantı ile yılın ilk bebeğinin ailesine tebriklerini iletmesi İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak yılın ilk bebeğinin ailesine tebriklerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüntülü bağlantı ile yılın ilk bebeğinin ailesine tebriklerini iletmesi İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak yılın ilk bebeğinin ailesine tebriklerini iletti.

Bakan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti

Bakan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti

Bakan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti

Vaka sayılarını patlatan Omicron varyantına karşı ne yapmalı? Bakan Koca, 5 maddede anlattı

Vaka sayılarını patlatan Omicron varyantına karşı ne yapmalı? Bakan Koca, 5 maddede anlattı

AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title