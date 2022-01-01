Bakan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüntülü bağlantı ile yılın ilk bebeğinin ailesine tebriklerini iletmesi İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak yılın ilk bebeğinin ailesine tebriklerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüntülü bağlantı ile yılın ilk bebeğinin ailesine tebriklerini iletmesi İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak yılın ilk bebeğinin ailesine tebriklerini iletti.