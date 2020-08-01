Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağustos ayının ilk günündeki koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre 996 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu illeri Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya diye sıraladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste Türkiye'de 1 Ağustos'ta vaka ve ölüm sayıları düne göre artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olan 5 ili de sıraladı. Bu iller; Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya oldu.

SON ÜÇ GÜNDE 36 İLİMİZDE YENİ AĞIR HASTA YOK!

Bakan Koca, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız bin sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.