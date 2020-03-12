Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
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Muharrem Sarıkaya, fahrettin koca, Politika, Güncel

Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?" sorusuna "Tek bir hadiseye rastlandı, o da yurt dışı temaslı olduğu için karantinaya alma ve açıklama gereği duymadık" yanıtını verdi.

12.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:20
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önceki gün Türkiye'ye de sıçradığı açıklanmıştı. Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. Koronavirüsün bulaştığı kişinin ve yakın çevresinin karantina altına alındığını belirten Koca, hastanın hangi ilimizden olduğunu açıklamamaştı.

O İLİMİZ NEDEN KARANTİNAYA ALINMADI?

Konuyla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İran'da ilk vaka çıktığında siz 'Kum kentini o an karantinaya alsalardı bu denli yayılmazdı' demiştiniz. Ancak siz de ilk vakanın çıktığı yerin karantinaya alınmasını uygun bulmuyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"DİĞER İLLERDEKİ HASSASİYETİ DÜŞÜREBİLİRDİ"

Bakan Koca, bu soruya "Tek bir hadiseye rastlandı, o da yurt dışı temaslı olduğu için karantinaya alma ve açıklama gereği duymadık. Eğer açıklasaydık, herkes sanki sadece orada varmış gibi bir algıya kapılıp, diğer illerdeki hassasiyeti düşürebilirdi" yanıtını verdi.

"SINIRLARI AVRUPA'YA KAPATMAMIZA İMKAN YOK"

İran için yapılan hudut kapatılma önleminin Avrupa için yapılmasının mümkün olmadığını belirten Koca, "İran tek ülke olunca sınırları kapatmamız kolaydı. Ancak Avrupa için aynı şeyi yapabilmemizin imkânı yok. Bunun için Avrupa'ya yönelik tedbiri en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.

Koca ayrıca, yurt dışından gelen herkesin bir başkasına bulaştırmaması için en az 14 gün evinden çıkmamasını tavsiye etti.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen Kovid-19, 4 bin 630 kişinin ölümüne sebep oldu. Salgın, 68 bini tedavi edilmek üzere yaklaşık 200 bin kişiye bulaştı.

İtalya, 827 kişinin ölümüyle Çin'in ardından salgının bedelini en ağır ödeyen ikinci ülke oldu. İtalya'yı 354 ölüm ile İran takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz gün Kovid-19'un Türkiye'ye de tesir ettiğini duyurmuştu. Hastanın karantina altına aldığı öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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