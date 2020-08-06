Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
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Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngiliz Sky News'in yayınıyla yanıt verdi. Bakan Koca'nın görüntülerini paylaştığı TV kanalının yayınında; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.

06.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:49

Bakan Koca, vakaların artmasıyla Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine son günlerde gelen eleştirilere İngiliz Sky News'in özel haberiyle yanıt verdi. Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "İngiliz'in Türkiye propagandasını izleyeceksiniz" diyerek, "Filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin en önemli televizyon kanallarından Sky News, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla olan başarılı mücadelesini özel bir haberle ekrana taşıdı. Programda Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili mücadelesi detaylı şekilde yer bulurken, ülkemizin hastalığa başarılı müdahalesinden de övgüyle söz edildi.

"İNGİLİZ'İN TÜRKİYE PROPAGANDASINI İZLEYECEKSİNİZ"

Bu haberin ardından artan vakalarla birlikte gelen eleştirilere Bakan Koca, "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara "Türkün Türk'e karşı Türk propagandası!" dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." diyerek sonraki mesajında kanalın özel haberinin görüntülerini paylaştı.

"FİLYASYON EKİPLERİMİZ DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞTI"

Koca görüntüleri paylaştığı mesajında, "İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor." dedi.

Bakan Koca, Türkiye'nin virüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
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