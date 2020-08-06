Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Koronavirüsle mücadelede varını yoğunu ortaya koyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son olarak "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bakan Koca, son olarak 'Yaşayandan Uyarılar' başlığıyla yayınladığı mesajında test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını paylaştı.

"AİLEMDE HERKES POZİTİF"

Bakan Koca'nın Twitter'daki paylaşımı şu şekilde: ''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Covid polikliniğinde çalıştım. Covid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları ,ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın."

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

HASTANELERLE İLGİLİ İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Bakan Koca, bugün yaptığı başka bir açıklamada da bazı illerimizde hastane kapasitelerinin dolduğunu kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."