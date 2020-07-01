Bakan Koca soruları cevapladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını komşu ülke nedeniyle ortalamanın üzerinde artış olduğunu bütün tedbirleri aldığımızı ve yakın takipte olduğumuzu, bahsedilen şekliyle...
01.07.2020 21:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını komşu ülke nedeniyle ortalamanın üzerinde artış olduğunu bütün tedbirleri aldığımızı ve yakın takipte olduğumuzu, bahsedilen şekliyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
Kaynak: AA