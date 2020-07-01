Bakan Koca soruları cevapladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını komşu ülke nedeniyle ortalamanın üzerinde artış olduğunu bütün tedbirleri aldığımızı ve yakın takipte olduğumuzu, bahsedilen şekliyle...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını komşu ülke nedeniyle ortalamanın üzerinde artış olduğunu bütün tedbirleri aldığımızı ve yakın takipte olduğumuzu, bahsedilen şekliyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim." Kaynak: AA