Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı
Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken Bakan Koca'dan müjde gibi bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Son dakika mesajı: Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" dedi.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken aşılamada müjdeli bir haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşılamada gelinen son noktayı paylaştı.
ŞANLIURFA, TURUNCU KATEGORİYE GEÇTİ
Bakan Koca, "son dakika mesajı ifadesiyle paylaştığı tweet'inde, Şanlıurfa'nın 'kırmızı' kategoriden yüzde 55 aşılama oranını geçerek 'turuncu' kategoriye geçmesi üzerine Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda yüksek riskli şehir kalmadığını aktardı.
"SEVGİLER ŞANLIURFA"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Son dakika mesajı: Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" ifadelerini kullandı.