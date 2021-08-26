Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı

Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken Bakan Koca'dan müjde gibi bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Son dakika mesajı: Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" dedi.