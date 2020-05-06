Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
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Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı

Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
06.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:00

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve dün İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarının bugün ortaya çıkan görüntülerden sonra pek işe yaramadığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çekerek "Bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca'nın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği İstiklal Caddesi'nde bugün de aynı görüntüler ortaya çıktı.

Bakan Koca'nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bu fotoğraf dün İstiklal Caddesi'nde çekildi

UYARIDA BULUNMUŞTU

Bakan Koca, açıklamasının devamında kritik bir süreçten geçildiğine vurgu yaparak "Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarısında bulunmuştu.

İşte İstiklal'de bugün ortaya çıkan görüntüler;

Bakan Koca'nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bakan Koca'nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bakan Koca'nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı

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