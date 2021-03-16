Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir cenaze töreninde tedbirlere uyulmamasının ardından özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Koca'nın hem cenaze namazı hem de defin esnasında geri planda kalmayı tercih ettiği gözlendi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan BBP İstanbul İl Başkanı Avukat Mutlu Furtana, paylaşımını bir süre sonra sildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze töreninde bütün gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aramıştı. Daha önce katıldığı bir cenaze töreninde tedbirlere uyulmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve daha sonra bu görüntüler nedeniyle özür dilemek zorunda kalan Bakan Koca, Soylu'nun annesinin cenazesinde görüntü vermemeye özen gösterdi. Öyle ki Bakan Koca hakkında "Cenazeye katılmadı mı?" soruları sorulmaya başlandı.

BBP'Lİ İSMİN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI

Ancak çok geçmeden Bakan Koca'nın cenazeye gizlice katıldığı, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat Mutlu Furtana'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Avluda düzenlenen cenaze namazı sırasında görüntülenmeyen Koca, Servet Soylu'nun defni sırasında fotoğraflandı. Furtana, Koca'nın fotoğraflarının de yer aldığı paylaşımını bir süre sonra sildi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Fahrettin Koca geçen ay kaybettiğimiz Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına ilişkin eleştiriler üzerine şu sözlerle özür dilemişti: "Özellikle pandemide, salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve hep bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. 83 milyon olarak herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı yani kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."