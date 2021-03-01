Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık

Fahrettin Koca'nın paylaştığı illerin risk durumu haritasında düşük riskli kentleri seçim haritasına benzeten HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" diyerek esprili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sosyal medyada oldukça konuşuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı tweet attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu haritanın renklendirilmesini seçim sonuçlarına benzeten Buldan, "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" dedi. Buldan'ın bu tweeti sosyal medyada çok konuşuldu.

14 İL MAVİ KATEGORİDE YER ALDI

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller oldu.