Bakan Koca'nın 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı çocuğun kendi torunu olduğu iddiası

23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı ilkokul öğrencisinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın torunu olduğu iddia edilmişti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı esprili açıklamada "Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın koltuğuna oturan çocuğun geçen yılki 'Yaklaşma bana' olayının kahramanı olduğu ortaya çıktı.