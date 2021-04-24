Bakan Koca'nın 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı çocuğun kendi torunu olduğu iddiası
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Bakan Koca'nın 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı çocuğun kendi torunu olduğu iddiası

Bakan Koca'nın 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı çocuğun kendi torunu olduğu iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı ilkokul öğrencisinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın torunu olduğu iddia edilmişti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı esprili açıklamada "Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın koltuğuna oturan çocuğun geçen yılki 'Yaklaşma bana' olayının kahramanı olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün 16.15'te açıklama yapacağını duyurmuştu. Saat 16.15'i gösterdiğinde Bakan Koca, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj paylaşmıştı. 23 Nisan'da koltuğunu bir miniğe devreden Koca, sürpriziyle vatandaşları şaşırtmıştı.

TORUNU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Koltuğa 23 Nisan dolayısıyla oturan çocuğun Bakan Koca'nın torunu olduğu iddia edildi. Koca ise söz konusu iddiaya kendine has üslubuyla yanıt verdi. Koca, "Evet o evladımız. Mustafa Erkam Ordulu. Fatsa TOKİ İlkokulu'nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın koltuğuna oturan çocuğun geçen yılki 'Yaklaşma bana' olayının kahramanı olduğu öğrenildi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Bakan Koca'nın 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı çocuğun kendi torunu olduğu iddiası
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23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı ilkokul öğrencisinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın torunu olduğu iddia edilmişti.

Bakan Koca'nın koltuğuna oturan çocuğun geçen yılki 'Yaklaşma bana' olayının kahramanı olduğu ortaya çıktı.

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