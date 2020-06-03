Bakan Koca: "Kovid-19 tedavisinde sıtma ilacı kullanımına devam edilecek"
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Bakan Koca: "Kovid-19 tedavisinde sıtma ilacı kullanımına devam edilecek"

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

03.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:05

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca, Kovid-19 tedavisinde sıtma ilacı kullanımına dünyadan farklı olarak erken dönemde başlandığını ve faydasının görüldüğünü, kullanmaya devam edileceğini bildirdi.

Bakan Koca: 'Kovid-19 tedavisinde sıtma ilacı kullanımına devam edilecek'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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