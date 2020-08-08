Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
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Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Yaşayandan uyarılar" notuyla yaptığı bir paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan bir doktorun uyarılarını paylaştı. Koca, doktor olan kişinin mesajında, "Haftalarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişim. Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor" dediğini aktardı

08.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan bir doktorun uyarılarını paylaştı. Akciğerlerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ve kalbinin durduğunu belirten Doktor Selçuk K., "Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor." dedi.

"VİRÜS BEYNİMDE DAHİ TUTULUM YAPMIŞ"

Koronavirüse yakalanan ilk hastalardan biri olduğunu belirten Doktor Selçuk B., "Kötüleşince yoğun bakıma alındım. Çocuklarımla ailemle vedalaşmıştım. 23 gün uyutuldum. Akciğerlerim ciddi şekilde zarar görmüş, kalbim durmuş, mide kanaması geçirmişim. Virüs beynimde dahi tutulum yapmış. Haftalarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişim. Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor

TÜRKİYE'DEKİ SON KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 7 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1185 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 238 bin 450'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 813'e, toplam vaka sayısı ise 238 bin 450'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 221 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1028 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 221 bin 574'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3 oldu.

Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Haber Yorumları (8)
AD: Madem öyle niye okulları açmak istiyorsunuz ozaman durum dahada vahim olacak hastalık ikiye katlanacak .Busene okulların açılmaması lazım bu vürüs bitmeden olmaz eğer korona vürüs artarsa bununla nasıl baş edeceksiniz ,hastaneler dolarsa bunun sorumlusu siz olacaksınız .Amerikada gibi kimi ölüme terkedip ,kimi kurtaracaksınız
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EGİTİMCİ34: Maskenin koruduğunu kim söyledi tartışma li bir konu Dünyada bu. . Bir çok Dr. Açık havada sokakta maske takmanın intihar olduğunu söylüyor. Lütfen Sadece Dügünleri ve asker Ugurlamalarını Yasaklayın. ! AÇIK HAVADA SOKAKTA maske yasagını kaldırın iyce Bunaldı insanlar. Zaten kesilen maske Cezalarını Vanda Adanada Boluda mahkemeler Anayasa''ya ve kişisel özlüklere aykırı bularak İptal etti malum. Lütfen DÜGÜNLER TAZiYELER VE ASKER UGURLAMALARA MESAFELİ OLALIM YETERLİ.
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ŞK: MEMLEKETTE ARTİSLER ÇOK
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