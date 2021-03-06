Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı
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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı

06.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:03

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı
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