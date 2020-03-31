Bakan Koca, Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasından bir kesit yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs'ta İkitelli, Eylül'de ise Göztepe Şehir Hastanelerinin hizmete açılacağını belirterek "Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele aralıksız devam ederken süreci iyi bir şekilde yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İkitelli ve Göztepe Şehir Hastanelerinin hizmete açılacağını duyurdu.

"YATAK KAPASİTESİ 5 BİN 452 ARTIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasından bir kesit paylaşan Bakan Koca, "Dün, İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanemizin ilk etabını hizmete açtık. Kartal Şehir Hastanemiz daha önce hizmete açılmıştı. Mayıs'ta İkitelli, Eylül'de ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "ÜSTESİNDEN GELMEYE YAKINIZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu hastalığın üstesinden gelmeye dünyadaki en yakın ülkelerden biri olduğunu belirterek şu sözlere yer vermişti: "Sağlık personelimizin imkanlarını ne kadar yüksek oranda Covid-19'da mücadeleye tahsis edersek salgınla o derecede baş edebiliriz. Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. Vatandaşlarımızın ciddi olmayan durumlarda hastaneye gitmemelerini hasseten rica ediyorum. Okullarımızda uzaktan öğretim, yaşlılarımıza özel ihtimam göstererek sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık."

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI VE CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 10 Mart'ta sıçrayan yeni tip ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de yaşanan can kaybı 168'e yükseldi. Toplamda yapılan 76 bini aşkın testin sonunda 10 bin 827 vatandaşımızın virüsle enfekte olduğu tespit edildi. Vaka ve ölü sayısının gün geçtikçe artması alınan tedbirlerin had safhaya çıkarılmasına sebep olurken koronavirüsün yarattığı ekonomik problemlerin aşılması için yardım kampanyaları başlatıldı.