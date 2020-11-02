Bakan Koca: Elif'in kendisini merak edenlere mesajı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in, kendisini merak edenlere mesajının olduğunu söyledi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, 65 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, kendisini merak edenler için el salladı.

Perinçek'in bu videosunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabında paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "65 saat sonra kurtarılan Elif'in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var" ifadelerini kullandı.