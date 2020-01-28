Bakan Koca: "Dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak...
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Bakan Koca: "Dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak...

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

28.01.2020 21:27 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:29
Bakan Koca:

Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "(Çin'deki Türk vatandaşları) Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız"

Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Koca: "Dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak...
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