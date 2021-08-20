BAKAN KOCA'DAN, ŞENPAZARI'NA YENİ HASTANE SÖZÜ
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BAKAN KOCA'DAN, ŞENPAZARI'NA YENİ HASTANE SÖZÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracılığıyla ilçe halkına seslendi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracılığıyla ilçe halkına seslendi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Koca, Şenpazar'a yeni bir hastane yapılması sözü verdi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel bölgesine bugün tekrar giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, şikayet ve talepleri dinledi. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın ilçe hastanesine ilişkin talebi üzerine Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Belediye Başkanı Çınar'ın talebini dinledikten sonra Şenpazar ilçesine yeni bir hastane yapılması sözü verdi.

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BAKAN KOCA'DAN, ŞENPAZARI'NA YENİ HASTANE SÖZÜ
BAKAN KOCA'DAN, ŞENPAZARI'NA YENİ HASTANE SÖZÜ
BAKAN KOCA'DAN, ŞENPAZARI'NA YENİ HASTANE SÖZÜ
BAKAN KOCA'DAN, ŞENPAZARI'NA YENİ HASTANE SÖZÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAKAN KOCA'DAN, ŞENPAZARI'NA YENİ HASTANE SÖZÜ - Haberler
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