Omicron varyantı kapanma getirir mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantı, sağlıkçı ataması, ek tedbirler ve yerli aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAPANMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Omicron varyantının Türkiye'de henüz görülmediğini ifade eden Koca "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

"BULAŞICILIĞI DAHA YÜKSEK"

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

YERLİ AŞI

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Koca, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını da kaydetti.

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