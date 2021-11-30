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Omicron varyantı kapanma getirir mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel
Omicron varyantı kapanma getirir mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünyayı endişelendiren Omicron varyantının Türkiye'de görülmediğini belirten Koca, "Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek yok. Bir kapatma düşünmüyoruz" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantı, sağlıkçı ataması, ek tedbirler ve yerli aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantının Türkiye'de henüz görülmediğini ifade eden Koca "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Koca, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını da kaydetti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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