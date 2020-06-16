Bakan Koca'dan "maske" uyarısı Açıklaması
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Bakan Koca'dan "maske" uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

16.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bakan Koca, maske uyarısını Twitter'dan "Maskesiz? Görenler ne der?" fotoğrafıyla paylaştı.

Virüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Koca, "Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz." ifadesine yer verdi.

Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı Açıklaması

Kaynak: AA

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