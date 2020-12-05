Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu
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Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu

05.12.2020 19:52 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:12
Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da alınan koronavirüs önlemlerinin sonuç verdiğini belirterek, "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca, salgının merkez üssü olan İstanbul için bir iyi, bir kötü haber verdi. Vaka sayısının yüzde 25 düştüğünü açıklayan Koca, hastane ve yoğun bakımlardaki sayının halen yüksek olduğunu söyledi.

"ARA VERMEDEN MÜCADELEYE DEVAM"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul'u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." dedi.

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.

Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi iki kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

5 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 6 bin 128'i semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise yine rekor kırarak 196 oldu. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 705'e, toplam hasta sayısı ise 533 bin 198'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4100 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4100 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 427 bin 242'ye yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e, ağır hasta sayısı ise 5800'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi iki kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 768 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 533 bin 198 olarak görünüyor.

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