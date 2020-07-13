Bakan Koca'dan iğneli uyarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha düşük vaka sayıları daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha düşük vaka sayıları daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, korona virüs vaka sayılarının düşmesinin düşük yoğunluğa ve daha az temasa bağlı olduğu konusunda uyarıda bulundu. Koca, "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]" paylaşımında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA