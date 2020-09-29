Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te
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Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te

29.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:53
Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te

Koronavirüs salgını kapsamında geliştirilen HES uygulamasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin" dedi.

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birçok tedbir alınırken salgının gidişatını ve çevredeki durumun incelenmesi adına Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması geliştirildi. Uygulamayı indiren vatandaşlar, özellikle çevrelerindeki son durumu takip ederek, gelişmelere göre tedbirlerini alıyor. Bakan Koca ise sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara, "HES indirin" uyarısında bulundu.

"POZİTİF VAKA UYARISI HES'TE"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES uygulamasının önemine değindi ve "İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan uyarı: HES uygulamasını hemen indirin

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizde şimdiye kadar 315 bin 845 koronavirüs vakası görülürken, 8 bin 62 kişi hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu edilen hasta sayısı ise 277 bin 52'ye yükseldi.

Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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