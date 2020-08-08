Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim olmayan sağlık çalışanlarının tepkisinin ardından açıklama yaptı. Koca, "Değerli hemşireler. Bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SKY News'in Türkiye'deki sağlık sistemine ilişkin yaptığı haberi paylaşarak "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" ifadelerine sosyal medyadan hekim olmayan sağlık çalışanları tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının sosyal medyada başlattığı #BakanKocaÖzürDile etiketi kısa süre içinde Türkiye gündeminin üst sıralarında yer aldı. "HAKKIMDA ÖZÜR DİLE KAMPANYASI BAŞLATTIĞINIZ DOĞRU MU?" Koca paylaşımında şunları söyledi: "Değerli hemşireler. 38 sağlık branşından arkadaşlarım. Sky News kanalının salgınla mücadeledeki başarımızı anlatan haberinden söz ederken, 'Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.' şeklindeki cümlem sebebiyle, bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?"