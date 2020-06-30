Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılara rağmen ısrarla uygulanan asker uğurlama törenlerine tepki gösterdi. Bakan Koca, geleneksel törenler yüzünden virüsün yayıldığını belirterek "Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede hem dünyaya hem de Türkiye'ye sıçradı. İnsandan insana bulaşma özelliğiyle kalabalık ortamlarda büyük risk oluşturan virüs, geleneksel ziyaretlerimize kısa bir süreliğine ara vermemizi gerektiriyor. Yetkililer de bu konuda defalarca kez uyarılarda bulunsa da kimi bölgelerimizde uyarılar kulak arkası ediliyor ve asker eğlenceleri düzenleniyor.

Filyasyon ekibinin çalışmaları sonucunda salgının birçok kolunun asker uğurlaması olduğu sonucuna varılınca Fahrettin Koca bu konudaki uyarılarını yeniledi.

"BUNU YAPMAYI HANGİ ARKADAŞ İSTER?"

Vicdanlara seslenen Bakan Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Koca, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerine yer verdi.