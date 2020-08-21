Bakan Koca, doğal gaz müjdesinin salgınla mücadeleye karşı motivasyon sağlayacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervinin keşfedildiği müjdesini vermesinin ardından Bakan Koca, koronavirüsle mücadeleye olumlu etki edeceğini söyleyip, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini vermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Doğal gaz müjdesinin koronavirüsle mücadeleye etki edeceğini söyleyen Koca, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZA SALGINA KARŞI DA MOTİVASYON OLACAK"

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA