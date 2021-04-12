Bakan Koca, aşıların etkisini tablolarla anlattı! Vakalarda sağlıkçıların ve 65 yaş üstünün oranı düştü

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasın aşılama çalışmalarının etkisini tablolarla gösterdi. Gerek 65 yaş üstü gerek sağlık çalışanları üzerinden elde edilen sonuçları paylaşan Bakan Koca, aşı yaptıran bu iki grubun toplam vaka sayısı içindeki oranının ciddi oranda azaldığını anlattı. Ayrıca Bakan Koca, aşı yaptıran grupların hastanedeki entübe sayılarında da büyük düşüş olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de şu ana kadar 18 milyon kişinin aşılandığını belirterek aşılanan gruptaki 65 yaş üstünün ve sağlık çalışanlarının toplam vaka sayılarındaki oranın düştüğünü söyledi.

"VAKALAR İÇİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORANI YÜZDE 1,37"

Aşı sonrası sağlık çalışanlarının toplam vaka sayısında ciddi oranda azaldığını belirlen Koca, "Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı Ocak başında yüzde 5.3, aşılama oranı yüzde 86. Yüzde 86 oranıyla birlikte toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta yüzde 5.3 iken şu an 1.37'ye kadar indi." dedi.

"65 YAŞ ÜSTÜ YÜZDE 57'DEN YÜZDE 31'E DÜŞTÜ"

Aynı tabloda 65 yaş üstünü de gösteren Koca, "Burada ise hastanede özellikle 65 yaş üstü sağlık çalışanlarının hastanede yatışlarını gösteren tablo. Yatanlar içinde 65 yaş üstü 57.4 iken şimdi yüzde 31'e kadar düşmüş durumda. Neredeyse yarı yarıya kadar. Sağlık çalışanlarında bu daha belirgin. Yüzde 3.1 iken şu an 0.78. Yani dörte bir hatta beşte bir oranına inmiş durumda. Bu tabloda yoğun bakımda yatan vakalar içinde 65 yaş üstü ve yine sağlık çalışanlarının oranını görüyoruz. Yoğun bakımda yüzde 68,8'dan yüzde 47.4, sağlık çalışanlarımız yüzde 1.1 iken şu an 0.25'e inmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"ENTÜBE VAKALARDA DA DÜŞÜŞ VAR"

Entübe edilen vakalarda da aşının etkisi olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, "Burada entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları, özellikle aşıladığımız için aşının etkisini görmek açısından bu iki grubu söylüyorum. Ortalama 42 gün sona etkisinin olduğunu görüyoruz. O nedenle Ocak başından itibaren bugüne doğru daha net düştüğünü göstermek için. Entübe vakalarda 65 yaş üstü yüzde 71'den yüzde 54'e indiğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarından yüzde 1.1 iken şu an 0.15'e inmiş durumdadır. Vefat edenler içinde ise 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 65 oranında düştüğünü görüyoruz. Aşılama oranında yüzde 76.4 olduğunu ifade etmek istiyorum. Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış, hem yoğun bakım hem de entübe olan hastalar boyutuyla baktığımızda belirgin bir fayda sağladığını o nedenle vatandaşlarımızın bu noktada tanımlanmış olan kişilerin aşılarını yaptırma noktasında hassasiyet göstermelerini özellikle ifade etmek istiyorum."