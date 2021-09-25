Bakan Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7'nci sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.


Bakan Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı...

 Son dakika! Artan vakalar sonrası yeni tedbirler mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Bakan Koca'ya attı

Son dakika! Artan vakalar sonrası yeni tedbirler mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Bakan Koca'ya attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Şevval Şahin Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Lionel Messi Mehmet Topal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Murat Kurum Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 18:21:35. #1.11#