Bakan Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı - Haberler
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Bakan Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık
Bakan Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 4-10 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu.

Önceki hafta (28 Ağustos-3 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 olmuştu.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." ifadesini kullandı.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Haber: Bakan Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı - Haberler
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