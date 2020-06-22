Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu açıkladığı metinde İzmir'de 28, Kocaeli'de 20 ve Sakarya'da 3 vakanın yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı metinde bazı illerde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayılarını paylaştı.

ÜÇ İLDE 51 VAKA YOĞUN BAKIMDA

Bakan Koca, İzmir'de 28, Kocaeli'de 20 ve Sakarya'da 3 vakanın yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız"

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı. 22 Haziran verilerine göre; bin 212 kişiye daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 188 bin 897'ye yükseldi. 24 hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4 bin 974'e çıktı.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1293 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 161 bin 533'e yükseldi.