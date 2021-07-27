Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız
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Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayısının 20 bine yaklaştığına dikkati çekerek, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz" çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışa değinerek Twitter hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştığını hatırlatan Koca, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız

SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Temmuz koronavirüs tablosuna göre; açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 108 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 246 bin 648'e yükseldi.

Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 64'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 64.38 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 39.45 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 68 milyon 681 bin 744'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 24 MİLYON 486 BİN 767 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 963 bin 479 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 24 milyon 486 bin 767 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 4 milyon 231 bin 498 kişiye aşı yapıldı.

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Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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