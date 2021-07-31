Bakan Koca: 1 milyonuncu doz aşı Mersin'de yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: 1 milyonuncu doz aşı Mersin'de yapıldı

Bakan Koca: 1 milyonuncu doz aşı Mersin'de yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyonuncu doz aşının Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyonuncu doz aşının Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37'de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık. Hatice Güzeloğlu'nun 2'nci doz Biontech aşısını hemşire Sevda Sevim Dürüs, Dr. Gülden Ersöz gözetiminde yaptı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Fatma Girik Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Muslera Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca: 1 milyonuncu doz aşı Mersin'de yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:13:36. #1.15#

title