Bakan Koca: 1 milyonuncu doz aşı Mersin'de yapıldı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyonuncu doz aşının Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyonuncu doz aşının Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37'de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık. Hatice Güzeloğlu'nun 2'nci doz Biontech aşısını hemşire Sevda Sevim Dürüs, Dr. Gülden Ersöz gözetiminde yaptı" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci