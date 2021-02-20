Bakan Koca 1 Mart'ı işaret etti: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz

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Normalleşme adımları konusunda bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.

17 Şubat'ta Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında hafta sonu uygulaması başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamalarının, illerdeki vaka ve aşılama gibi kriterlere göre 1 Mart'tan itibaren aşamalı olarak kaldırılacağını duyurmuştu. Gözlerin çevrildiği tarihle ilgili yeni açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

"SÜREÇ İL HIFZISSIHA KURULLARIYLA BAŞLAYACAK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak."

İLLERİN KADERİ 4 KRİTERLE BELİRLENECEK

Koca, normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. İller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayımlanacak. Tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi ise iki haftada bir gözden geçirilecek.