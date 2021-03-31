İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
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İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile andı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2015 günü terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile andı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain terör saldırısı sonucu 31 Mart 2015 günü hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla andı. Bakan Soylu'nun paylaşımında, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, Senin ve Şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit Savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şad olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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